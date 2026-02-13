Riparte la Scuola di dialetto Luigi Paraboschi | al via la 29esima edizione alla Famiglia Piasinteina

Riprende la Scuola di dialetto "Luigi Paraboschi", giunta alla 29a edizione, con 10 lezioni e a seguire un Corso di recitazione. Al termine delle dieci lezioni, per chi vorrà cimentarsi, inizierà un Corso di recitazione con saggio finale al Teatro President. Edizione realizzata in collaborazione con la Banca di Piacenza, la Fondazione di Piacenza e Vigevano 2 Slow Food Piacenza e Deputazione Storia Patria. Per iscriversi occorre visitare il sito www.famigliapiasinteina.net dove si può scaricare la scheda di iscrizione da inviare via mail a: [email protected] Hit, energia e dancefloor: al Train Station di Pontedellolio arriva Dr.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondimenti su luigi paraboschi

La 29ª Festa di San Giovanni Bosco si svolgerà venerdì 30 gennaio 2026 presso il teatro della Chiesa di San Barsanofio a Oria, a partire dalle 18:30.

Ultime notizie su luigi paraboschi

Argomenti discussi: Nola: giustizia, creatività, pace: riparte la scuola di politica; Punto Tavarnelle, riparte la scuola per tramandare l’arte del merletto ad ago che Ferragamo rese famoso nel mondo – ASCOLTA; D’Istruzione Pubblica: il cinema di Greco e Melchiorre riparte dalla scuola; Riparte il sostegno alle scuole con il Bando Istruzione della Fondazione Friuli.

D’Istruzione Pubblica: il cinema di Greco e Melchiorre riparte dalla scuolaDopo aver raccontato la resistenza dell'ospedale di Cariati, Federico Greco e Mirko Melchiorre tornano dietro la macchina da presa con D'Istruzione Pubblica. cosenzapost.it

Riparte la Scuola di Mistica a VeneziaRiprendono gli incontri della Scuola di Mistica, l’iniziativa promossa dallo Studium Cattolico Veneziano che mira a esplorare la bellezza di una vita vissuta in profonda intimità con il divino. Il nuo ... genteveneta.it

LETTERA APERTA A DON LUIGI MEROLA Una bella ragazza, Ylenia, è stata uccisa dal fratello pochi giorni fa. Giuseppe, questo il nome dell’assassino, viene mediaticamente linciato. Tra le poche persone che non si uniscono al coro c’è un prete, don Luigi - facebook.com facebook