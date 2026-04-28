La scuola dell’infanzia ‘Marino Moretti’ si apre all’Europa e festeggia i certificati di qualità ' Etwinning'

Venerdì 24 aprile, la scuola dell’infanzia ‘Marino Moretti’ ha tenuto una cerimonia per consegnare i certificati di qualità eTwinning, riconoscimenti ottenuti per i progetti realizzati. I bambini della scuola sono stati protagonisti dell’evento, durante il quale sono stati consegnati sia il certificato nazionale (Nql) che quello europeo (Eql). La cerimonia ha celebrato il raggiungimento di questo traguardo legato alle attività svolte nell’ambito del progetto eTwinning.

Un importante traguardo per i bambini della scuola dell’infanzia ‘Marino Moretti’ che nel pomeriggio di venerdì 24 aprile, sono stati protagonisti della cerimonia di consegna dei Certificati di Qualità eTwinning, sia a livello nazionale (Nql) che europeo (Eql), ottenuti per i progetti realizzati.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate IC Telese Terme, la scuola si apre all’Europa con Erasmus+Prosegue il percorso di apertura internazionale dell’Istituto Comprensivo di Telese Terme, coinvolto nel programma Erasmus+ KA1, uno degli strumenti... Anche a scuola si festeggia la Giornata nazionale del mare: in mensa arriva il 'Menù dell'Adriatico'Il menù speciale sarà proposto a rotazione in tutte le mense scolastiche in due giornate diverse: venerdì 10 aprile e venerdì 17 aprile L’iniziativa,...