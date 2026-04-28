La scuola come un ring | dopo il taglio dei capelli la mossa di judo del professore Bruce Lee che stende lo studente

Negli ultimi tempi, alcune scuole italiane sono state al centro di fatti insoliti coinvolgendo insegnanti. In un episodio recente, un docente di judo ha reagito a una provocazione con una mossa che ha portato alla caduta di uno studente, suscitando discussioni sulla gestione delle dinamiche in classe. La scena si è svolta in un contesto scolastico, attirando l’attenzione di studenti e genitori.

Non mancano le sorprese, negli ultimi tempi, nelle scuole italiane con protagonisti non gli studenti, ma i professori, che si segnalano per comportamenti quantomeno bizzarri. Tre giorni fa una docente, supplente, a Mestre, a veva tagliato ciocche di capelli a due alunne per spiegare, metaforicamente, come fare un riassunto. Ieri è stato il turno del prof versione “Bruce Lee”. Un docente quarantenne rischia il rinvio a giudizio per i reati di abuso dei mezzi di correzione e lesioni aggravate nei confronti di uno studente d el Liceo Scientifico G.B. Grassi di Latina. Secondo quanto denunciato dai genitori del giovane, l’al unno sarebbe stato steso con una mossa di judo dal professore.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La scuola come un ring: dopo il taglio dei capelli, la mossa di judo del professore” Bruce Lee” che stende lo studente Notizie correlate Prof stende studente con una mossa di judo per una scarpa calpestata a Latina: rischia il processoAl liceo Grassi di Latina un docente avrebbe immobilizzato un alunno facendolo cadere. Studente pesta scarpa a docente durante il cambio dell’ora, lui lo scaraventa a terra con una mossa da judo: scherzo o abuso dei mezzi di correzione? La Procura indagaUn gesto improvviso, descritto dagli inquirenti come una tecnica da arte marziale, al centro di un’indagine che scuote un liceo scientifico. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Kung Fu Terni, trionfo a Sora e primo posto nel circuito CKA: Giacomo Barbarossa ‘Best Fighter’ 2026; Un uomo dai riflessi fulminei si proclama il più veloce del mondo: i video da milioni di clic; Michielan, il guru del karate che ha formato generazioni di atleti: Il segreto del nostro sport? Aiuta a vivere meglio; Reti arancioni, Tari e bitume. La satira del reggino: l’urlo dei reggini, non serve Bruce Lee. Splendida mostra ora ad Hong Kong dedicata a Bruce Lee (Li Xiao Long). - facebook.com facebook