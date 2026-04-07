Un selfie che mostra la premier con una persona ritenuta collegata al clan Senese in Lombardia è stato pubblicato sui social della trasmissione Report, della Rai. La premier ha commentato la diffusione dell’immagine definendola “solo fango contro di me”. La foto ritrae la politica insieme a un uomo identificato come referente del clan, senza ulteriori dettagli ufficiali sulle circostanze o sull’identità dell’individuo.

Un selfie di Giorgia Meloni con accanto un presunto referente del clan Senese in Lombardia. A pubblicarlo, sul suoi profili social, è la trasmissione Report della Rai. Nel messaggio a corredo della foto, anticipata oggi dal Fatto Quotidiano, viene spiegato che lo scatto risale al 2 febbraio del 2019 all’Hotel Marriott di Milano dove «si celebrava la prima grande iniziativa politica del partito al nord, in vista delle Europee di quell'anno». Tra militanti e dirigenti in sala ad accogliere la futura presidente del Consiglio - viene aggiunto - «c'era, in prima fila, anche Gioacchino Amico, referente del clan Senese in Lombardia». «Che ci fa Giorgia Meloni in foto con il referente del clan Senese in Lombardia?» sottolinea la trasmissione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Report, "Selfie di Giorgia Meloni con un referente del clan Senese". La premier: "Solo fango contro di me"

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La foto del pentito del clan Senese con Giorgia Meloni e i suoi strani rapporti con Fratelli d’ItaliaGioacchino Amico, ex referente del clan Senese in Lombardia, oggi collaboratore di giustizia nel caso Hydra, nel 2018 sosteneva di avere importanti...

Temi più discussi: La foto del pentito dei Senese con Meloni. Report rivela: vicino a FdI, aveva un pass alla Camera; La foto del pentito del clan Senese con Meloni e i suoi strani rapporti con FdI: la premier attacca la stampa; Il pentito del clan Senese con Meloni, Report: Vicino a FdI. La premier: Il mio impegno contro le mafie è cristallino; La delusione di Giorgia Meloni e la cena con Tajani e Salvini: l'ombra delle elezioni anticipate dopo il referendum.

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Oggi i soliti quotidiani a servizio della disinformazione pubblicano una foto del 2019, un selfie, che ritrae il Presidente Giorgia Meloni con una persona. La persona è un delinquente. La cosa è un evidente problema per quella persona ma perché dovrebbe ess x.com

Report e Sigfrido Ranucci hanno pubblicato e diffuso questa foto a dir poco imbarazzante. Ritrae la futura Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ripresa in un selfie con Gioacchino Amico, collaboratore di giustizia nel processo Hydra, ex referente del clan S - facebook.com facebook