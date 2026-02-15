confindustria si rinnova masoni referente senese

Virginia Masoni diventa la prima donna a ricoprire il ruolo di referente di delegazione di Confindustria a Siena. La decisione è stata presa durante l’ultimo consiglio, che si è svolto nel palazzo dell’associazione. Masoni assume questa posizione dopo aver ottenuto il consenso dei membri del consiglio, portando una ventata di novità all’interno dell’organizzazione locale.

È la prima donna ad assumere il ruolo all’interno della delegazione di Siena: il consiglio che si è tenuto nel palazzo di Confindustria ha designato Virginia Masoni come futura guida, con il ruolo di referente di delegazione. La sua nomina dovrà essere confermata nel prossimo Consiglio generale di Confindustria, ma il passaggio può già considerasi compiuto e a suo modo storico. Dopo il saluto al precedente referente Roberto Gemini, che ha lasciato per il pensionamento, è stata scelta Masoni, che da oltre dieci anni già svolgeva il ruolo di responsabile relazioni esterne. Avvocato e giornalista televisiva, volto notissimo di Canale 3 Toscana, affiancherà il presidente Marco Busini e il direttore generale Alessandro Tarquini, al vertice dell’associazione che ha di recente rinnovato le proprie cariche, con l’elezione di Giordana Giordini a presidente per l’area Toscana sud che comprende le province di Arezzo, Siena e Grosseto, e quella di Marco Busini alla presidenza dell’area senese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

