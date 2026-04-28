La rinascita di Palazzo San Gottardo | un nuovo hotel 5 stelle a Como

A Como, si apre un nuovo capitolo per un edificio storico situato tra le mura e il lungolago, con vista su piazza Cavour e piazza Volta. È stato inaugurato un hotel 5 stelle che occupa il Palazzo San Gottardo, riportando a nuova vita uno spazio simbolico della città. La struttura offre servizi di lusso e si inserisce nel tessuto urbano come punto di riferimento per residenti e visitatori.

Per la città di Como è un 'nuovo capitolo' di un luogo iconico, situato tra le mura e il lungolago, affacciato su piazza Cavour e piazza Volta. Un palazzo costruito nel 1920, ampliato e inaugurato come vero hotel nel 1926, chiuso nel 1986 e da quarant'anni in cerca di 'autore'. A scrivere il nuovo capitolo della storia è stato Radisson Hotel Group che ha saputo preservare e valorizzare la storia del palazzo, dargli una nuova identità, quella di un hotel di lusso a cinque stelle. Oggi si chiama Palazzo San Gottardo Lake Como, a Radisson Collection Hotel. Ma la riapertura di Palazzo San Gottardo non rappresenta solo un nuovo capitolo della sua storia, ma anche dell'ospitalità urbana sul lago: un hotel lifestyle aperto alla città, pensato come luogo di incontro per tutti oltre che di soggiorno per i turisti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La rinascita di Palazzo San Gottardo: un nuovo hotel 5 stelle a Como Notizie correlate Leggi anche: Il capoluogo guarda al turismo . Nell’ex palazzo della Banca popolare aprirà un hotel quattro stelle Leggi anche: Il nuovo Hotel a 5 stelle alle porte di Monza che rilegge la villeggiatura sul Lago