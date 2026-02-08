Il nuovo Hotel a 5 stelle alle porte di Monza che rilegge la villeggiatura sul Lago
A pochi chilometri da Monza apre un nuovo hotel a cinque stelle sul Lago di Como. Si chiama The Lake Como Edition, un boutique hotel firmato Marriott, che promette di cambiare il modo di vivere le vacanze sul lago. L’apertura è prevista a breve e sono già disponibili alcuni dettagli sulla struttura, che punta a distinguersi per stile e servizi. I lavori sono in fase avanzata e l’obiettivo è creare un punto di riferimento per chi cerca lusso e comfort in un ambiente esclusivo.
Se ne parla ormai da tempo: è uno dei nuovi grandi arrivi sul Lago di Como. Oggi The Lake Como Edition, il 5 stelle lifestyle firmato Marriott International ha finalmente una data di apertura e qualche dettaglio in più su quella che sarà una struttura destinata a lasciare il segno. Il nuovo hotel.🔗 Leggi su Monzatoday.it
