Lecco trasforma l’ex sede della Banca popolare in un hotel di lusso, dopo che l’edificio è stato acquistato da un investitore privato. La decisione nasce dalla crescente richiesta di strutture ricettive di alta qualità nel centro cittadino, puntando a valorizzare l’area e attirare più turisti. La ristrutturazione dell’edificio, situato in una zona strategica, punta a creare un punto di riferimento per i visitatori e i residenti.

Un hotel di lusso nell’ex banca. La sede della ex Banca popolare di Lecco, poi ex Deutsche bank, diventerà un albergo a quattro stelle nel cuore della città. La futura nuova struttura ricettiva sarà composta da 140 stanze che verranno realizzate nello storico edificio che si affaccia su piazza Giuseppe Garibaldi. È uno degli immobili simbolo della città dei Promessi sposi. È stato progettato originariamente nel 1941 dall’architetto Mino Fiocchi nel 1941, ma la facciata con le sue fila di 19 finestre per piano, è stata modificata nel 1957 e porta la firma di Piero Portaluppi. L’immobile è stato sede appunto della Banca Popolare di Lecco e successivamente della Deutsche bank. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il capoluogo guarda al turismo . Nell’ex palazzo della Banca popolare aprirà un hotel quattro stelle

Lecco, ex Banca Popolare, si trasforma in un hotel 4 stelle, un progetto che sta dividendo la Commissione comunale tra chi sostiene la riqualificazione e chi esprime dubbi sui parcheggi, dato che l’intervento prevede la riduzione degli spazi di sosta nel cuore della città.

Il modello Riviera si rinnova con un nuovo sostegno finanziario.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Il capoluogo guarda al turismo . Nell’ex palazzo della Banca popolare aprirà un hotel quattro stelle; Marco Marsilio a Grandangolo: ospedali, sanità e cultura, le sfide dell’Abruzzo nel 2026; Comune di Bari alla BIT di Milano: il capoluogo pugliese prima destinazione turistica della Puglia; Turismo, Genova illumina la BIT 2026.

Eventi, appuntamenti e proposte culturali nel capoluogo e nelle province. Arte, teatro, musica, tradizioni popolari e molto altro: ecco dove andare facebook