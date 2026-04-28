La riforma del danno erariale finisce davanti alla Consulta

La riforma del danno erariale è arrivata davanti alla Corte costituzionale, che ha ricevuto un’ordinanza di rinvio di circa 80 pagine. La questione riguarda la legittimità di alcune norme introdotte dalla legge sulla responsabilità amministrativa. La Corte dovrà valutare se le disposizioni rispettino i principi costituzionali e i diritti degli interessati. La decisione potrebbe influenzare le future interpretazioni delle norme sul danno erariale in Italia.

Il manifesto prima del manifesto. Un giornale che mai nessuno ha letto. Gratis una copertina inedita nel paginone centrale del quotidiano, lo storico “numero zero” del 16 aprile 1971, da collezione. La riforma del danno erariale finisce alla Consulta. In un’ordinanza di rinvio lunga 80 pagine, e datata 23 aprile, la Corte dei conti ritiene «rilevante e non manifestamente infondata» l’incostituzionalità della norma in relazione a undici articoli della legge fondamentale dello Stato. I dubbi si concentrano sulla disposizione della legge Foti, dal nome del ministro per gli Affari europei, che riduce al 30% e comunque non oltre il doppio della retribuzione o dell’indennità l’addebito dei danni verso i funzionari pubblici.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - La riforma del danno erariale finisce davanti alla Consulta Ok a riforma Corte Conti su danno erariale, Mantovano: Finora accertamenti non andavano a compimento Notizie correlate Leggi anche: Corte dei Conti, la riforma delle destre finisce alla Consulta: impugnato il tetto al danno erariale La riforma della Corte dei conti finisce alla Consulta: «Coi limiti al danno erariale violato il patto sociale coi cittadini»La Corte dei conti ha sollevato una questione di legittimità costituzionale sulla legge Foti, la riforma della Corte dei conti che, tra gli altri... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Corte dei Conti ricorre alla Consulta sulla riforma del danno erariale; Danno erariale, la Corte dei conti impugna la legge Foti alla Consulta: Premio agli amministratori incapaci, violato il patto sociale con i cittadini; La Corte dei conti ricorre alla Consulta contro la riforma Foti sul danno erariale: Irragionevole; La riforma della Corte dei conti finisce alla Consulta: Coi limiti al danno erariale violato il patto sociale coi cittadini. La Corte dei conti ricorre alla Consulta contro la riforma Foti sul danno erariale: IrragionevoleUn’ordinanza di 80 pagine critica le norme che premierebbero, è la tesi, i funzionari infedeli o poco capaci incaricati di gestire beni e soldi pubblici ... repubblica.it Riforma irrazionale: la Corte dei Conti porta il governo davanti alla ConsultaRischia di aprirsi un nuovo scontro tra governo e toghe: la magistratura contabile si rivolge alla Corte costituzionale contro uno dei pilastri della legge ... huffingtonpost.it Telejato. . PARTINICO, LA CONSULTA GIOVANILE DI PARTINICO HA PROMOSSO UN’INIZIATIVA PRESSO IL TEATRO GIANÌ LO SPETTACOLO “ROAD TO BROADWAY”. L’EVENTO, REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON LA COMPAGNIA IN VALIGIA E - facebook.com facebook Danno erariale, la Corte dei conti impugna la legge Foti alla Consulta: “Premio agli amministratori incapaci, violato il patto sociale con i cittadini” di @paolofrosina x.com