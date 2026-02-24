Immigrazione un’impresa su quattro è femminile | +56% in 15 anni

Nel 2024, le imprese guidate da donne immigrate sono cresciute del 56% rispetto a quindici anni fa, raggiungendo i 164.509 casi. Questa crescita deriva dall’aumento delle donne straniere che avviano attività nel nostro paese, spesso per sostenere le proprie famiglie. La loro presenza rappresenta un quarto delle nuove imprese, contribuendo a trasformare il panorama economico locale. Il fenomeno si approfondisce in diverse regioni italiane, dove il numero di queste imprese si fa più consistente.

Sono arrivate a 164.509 nel 2024 le imprese di donne immigrate, in crescita di oltre il 56% in meno di 15 anni. Un aumento più veloce di quello complessivo dell’imprenditorialità di origine straniera in Italia, che spiega perché oggi un’impresa fondata da stranieri su quattro sia al femminile. Anche in settori merceologici inattese. A fotografare il quadro è il rapporto Immigrazione e Imprenditoria 2025, realizzato dal Centro studi e ricerche Idos e dalla Cna, che sarà presentato il 24 marzo a Roma. La vitalità dell’imprenditoria degli immigrati è ormai una costante evidenziata sin dalla prima edizione del rapporto, nel 2014: dal 2011 al 2024 le imprese immigrate sono cresciute del 46,9%, contro il -7,9% registrato nello stesso periodo tra le attività guidate da persone nate in Italia. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

