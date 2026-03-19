App Via Blu il tram diventa più semplice per le persone autistiche

È stata presentata questa mattina a Palazzo Vecchio l’app Via Blu, un servizio che rende più semplice l’uso del tram per le persone autistiche. Il progetto prevede un sistema di facilitazioni e strumenti dedicati, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e l’autonomia di chi ha bisogni specifici. La piattaforma digitale rappresenta un passo avanti concreto per rendere i mezzi pubblici più inclusivi.

Il progetto Binari Blu debutta a Firenze: uno strumento digitale pensato per rendere gli spostamenti quotidiani più sereni e autonomi per chi vive con la neurodiversità FIRENZE – L’app Via Blu diventa realtà. Presentata questa mattina a Palazzo Vecchio, la nuova applicazione digitale è stata sviluppata da Gest — la società che gestisce la tramvia dell’Area Fiorentina — in collaborazione con Associazione Autismo Firenze e con il patrocinio dei Comuni di Firenze e Scandicci. Si tratta del primo strumento di questo tipo in Italia: un’app gratuita pensata per ridurre ansia, incertezza e sovraccarico sensoriale durante gli spostamenti quotidiani in tram. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - App Via Blu, il tram diventa più semplice per le persone autistiche Articoli correlati Leggi anche: Arriva in città l'App itTaxi. Prenotare una corsa sarà sempre più semplice Spotify diventa sempre più social: arrivano le chat di gruppo nell’appSpotify lancia le chat di gruppo: ora fino a dieci utenti possono condividere musica e podcast direttamente nell'app.