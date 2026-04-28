La Regione Campania cerca il nuovo dirigente della struttura Pnrr

La Regione Campania ha aperto un bando per selezionare un nuovo dirigente incaricato della struttura Pnrr. La Giunta regionale ha deciso di avviare un interpello rivolto ai dirigenti di ruolo con esperienza nella gestione di programmi europei. La procedura mira a individuare una figura competente nel coordinamento delle attività legate ai finanziamenti europei e alle iniziative di sviluppo regionale. La ricerca si rivolge a professionisti con comprovata esperienza nel settore.