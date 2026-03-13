La Regione Campania cerca un direttore per la Fondazione Donnaregina | via alla selezione pubblica

La Regione Campania ha aperto una selezione pubblica per individuare un nuovo direttore della Fondazione Donnaregina. L’avviso, pubblicato recentemente sul portale ufficiale dell’ente e sul sito della Fondazione, prevede una procedura che si svolgerà attraverso la valutazione dei titoli e un colloquio. La ricerca è rivolta a candidati interessati a ricoprire il ruolo di guida dell’istituzione culturale.

La Regione Campania cerca un nuovo direttore per la Fondazione Donnaregina. È stato pubblicato nelle ultime ore, sul portale istituzionale dell'ente di Palazzo Santa Lucia e sul sito della Fondazione, l’avviso di selezione pubblica, per titoli e colloqui, per il ruolo. La Fondazione ha come scopo la promozione, la diffusione e la fruizione dell’arte contemporanea nazionale e internazionale. Per il conseguimento di tale scopo la Fondazione gestisce anche il Museo Madre e le opere permanenti della sua collezione. Il termine per la presentazione delle candidature scade il prossimo 30 aprile 2026. Alla domanda va allegata la presentazione... 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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