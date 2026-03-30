La Regione annuncia che a breve verrà pubblicato un avviso pubblico per la selezione del nuovo direttore di Avepa, dopo le dimissioni del commissario Fabrizio Stella. Attualmente, si registra uno scontro tra due candidati, Roberto Ciambetti e Giuseppe Pan, in vista della scelta finale. La procedura si svolgerà secondo le modalità previste dalla normativa vigente, senza ulteriori dettagli sul processo di selezione.

VENEZIA - Sarà emanato a breve l’avviso pubblico per la direzione di Avepa. In seguito alle dimissioni del commissario Fabrizio Stella, che dopo due anni ha ritenuto concluso il proprio compito, la Regione intende dare stabilità all’Agenzia veneta per i pagamenti. Poiché il pendolo della politica questa volta dovrebbe oscillare verso la Lega, sarebbero due i potenziali candidati per il vaglio di Palazzo Balbi, entrambi ex consiglieri regionali non rieletti nell’ultima tornata: Giuseppe Pan e Roberto Ciambetti, quest’ultimo pare gradito anche a Fratelli d’Italia, sempre che il derby di centrodestra alla fine non venga risolto con una scelta più tecnica. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Avepa, la Regione cerca il nuovo direttore: in Lega derby fra Roberto Ciambetti e Giuseppe Pan

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