La Reggia al Comicon Napoli con Menino | la mascotte sbarca nel cuore della cultura pop

Durante il Comicon Napoli, in programma dal 30 aprile al 3 maggio alla Mostra d’Oltremare di Fuorigotta, sarà presente la Reggia di Caserta. La partecipazione include anche la mascotte Menino, che farà il suo debutto nel contesto della manifestazione dedicata alla cultura pop. La presenza della Reggia e di Menino si inseriscono tra le attività previste per questa edizione del festival internazionale.

La Reggia di Caserta sarà protagonista al Comicon Napoli, uno dei principali festival internazionali dedicati alla cultura pop, in programma dal 30 aprile al 3 maggio presso la Mostra d’Oltremare di Fuorigrotta.Giovedì 30 aprile il Museo porterà all’interno del Salone il suo universo comunicativo.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Reggia incontra il mondo Comicon: K-pop e cultura pop nel palazzo vanvitellianoLa Reggia di Caserta apre le porte alla cultura pop internazionale con un doppio appuntamento che unisce patrimonio storico e nuove forme di... Comicon Napoli presenta Pop Wave – COMICON for PalestineIn occasione di COMICON Napoli, eventi e iniziative per una Palestina che disegna, crea, si racconta e soprattutto vive e resiste attraverso il... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Reggia incontra il mondo Comicon: K-pop e cultura pop nel palazzo vanvitelliano; COMICON Extra porta il K-pop alla Reggia di Caserta; Reggia di Caserta, K-pop mania nel cortile: l'iniziativa per il Comicon Extra; Il Kpop arriva a Caserta: l’evento del COMICON Extra alla Reggia il prossimo 26 aprile. La Reggia di Caserta al COMICON Napoli con MeninoLa mascotte del Museo alla conquista del Salone internazionale della cultura pop Giovedì 30 aprile Menino porta la Reggia di Caserta al COMICON Napoli. Il Salone internazionale della cultura pop, il C ... expartibus.it La Reggia di Caserta porta Menino, la mascotte del Museo, al COMICON NapoliScopri tutti i dettagli riguardo La Reggia di Caserta porta Menino, la mascotte del Museo, al COMICON Napoli . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Appuntamento imprescindibile della primavera fumettistica, COMICON Napoli 2026 – che si terrà alla Mostra d’Oltremare dal 30 aprile al 3 maggio – è ormai alle porte. Come ogni anno, saranno diversi i fumetti che le case editrici porteranno sugli stand della f - facebook.com facebook COMICON NAPOLI 30 aprile 3 maggio Asian Village - Pad.10 @EdStarComics GIOVEDi 30 APR 13:00-14:30 16:00-17:30 VENERDÌ 1 MAG 11:00-13:00 Artesettima Comics - SALA HIROBA 17:00 18:00 SABATO 2 MAG 11:00-13:00 ISSHORING 15:30 16:30 x.com