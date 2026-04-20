Arezzo, 20 aprile 2026 – “Arte & Vino”, 12^ edizione a Castiglion Fiorentino. Sculture, dipinti e degustazioni. L’evento inaugurale della 12esima edizione di “Arte & Vino” organizzata dalla Cantina Gabriele Mazzeschi in collaborazione con S low Food Valdichiana si terrà domenica 26 aprile, alle ore 17, con il patrocinio del Comune di Castiglion Fiorentino, alla presenza del Sindaco Mario Agnelli e con la partecipazione di Fidapa. Quest’anno ad esporre sarà la pittrice senese Sara Cafarelli, con una ventina di opere. Negli ultimi anni la Cantina Gabriele Mazzeschi ha iniziato a promuovere artisti del territorio e non, ospitando le loro opere nella propria vinsantaia.🔗 Leggi su Lanazione.it

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