Svizzera al voto sull’immigrazione | referendum cruciale per limitare la crescita demografica e gli accordi con l’UE
La Svizzera si prepara per un voto decisivo il 10 giugno. Gli svizzeri devono decidere se imporre un limite massimo di 10 milioni di persone sul territorio, una misura che potrebbe ridurre drasticamente l’afflusso di immigrati. La consultazione, molto attesa, rischia di isolare il Paese dall’Europa e di cambiare le regole sui flussi migratori.
Svizzera al voto sull’immigrazione: un referendum che potrebbe isolare il Paese. La Svizzera si prepara a un voto cruciale il 10 giugno che potrebbe limitare drasticamente l’immigrazione, fissando un tetto massimo di 10 milioni di residenti. La proposta, sostenuta dal partito di estrema destra Udc, rischia di compromettere gli accordi con l’Unione Europea e di avere ripercussioni significative sull’economia nazionale, già dipendente dal mercato europeo. Un modello di crescita sotto pressione. Attualmente, la popolazione svizzera si attesta intorno ai 9,1 milioni di persone. L’iniziativa popolare, denominata “No a una Svizzera da 10 milioni”, mira a introdurre restrizioni all’ingresso nel Paese qualora si superassero i 9,5 milioni di abitanti.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Svizzera immigrazione
In Svizzera ci sarà un referendum per limitare la popolazione a 10 milioni di persone
In Svizzera si avvicina un referendum che potrebbe limitare la popolazione a dieci milioni di persone.
In Svizzera si terrà un referendum sui limiti demografici (e contro l’immigrazione)
Il 10 giugno la Svizzera si prepara a votare su una proposta che ha già fatto discutere.
Ultime notizie su Svizzera immigrazione
Argomenti discussi: Spesi quasi 9 milioni di franchi per le campagne di voto in vista dell’8 marzo; No a una Svizzera da 10 milioni: si voterà il 14 giugno; Imposizione individuale al voto: verso lo stesso regime fiscale per coppie sposate e conviventi?; SSR, 200 franchi bastano?.
Svizzera a numero chiuso: a giugno il referendum per fermare la popolazione a 10 milioni. Quali effetti su lavoratori e impreseIl 14 giugno la Svizzera vota per fissare un tetto massimo di 10 milioni di residenti fissi a causa della pressioni su alloggi, infrastrutture e servizi pubblici. Alti i rischi economici per le impres ... milanofinanza.it
No a una Svizzera da 10 milioniIl Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo. ilnuovoterraglio.it
Mi sono arrivati i materiali elettorali per i prossimi referendum di marzo. Ormai voto qui in Svizzera da tempo, eppure ogni volta resto affascinato dalla quantità e qualità dei documenti informativi che vengono recapitati assieme alla scheda di voto. x.com
Svizzera al voto: il futuro del contante tra realtà e abitudini facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.