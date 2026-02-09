Affidi le analisi oltre la sentenza | I pagamenti poco trasparenti I politici dei Comuni lo sapevano

Le indagini sugli affidi nel caso Bibbiano vanno oltre la sentenza. Nuovi documenti mostrano pagamenti poco trasparenti da parte del sistema pubblico ai professionisti privati, come gli psicoterapeuti coinvolti. I politici dei Comuni coinvolti sapevano, ma nessuno ha ancora spiegato perché. La questione si fa sempre più complicata e al centro dell’attenzione pubblica.

"Poco trasparente". Così il tribunale ha definito il meccanismo di retribuzione da parte del sistema pubblico dei professionisti privati, ovvero gli psicoterapeuti che seguivano i bambini del ’ caso Bibbiano ‘. Nelle motivazioni della sentenza di primo grado, il collegio dei giudici presieduto da Sarah Iusto, a latere Michela Caputo e Francesca Piergallini, dedica un’ampia disanima all’iter a fondamento delle due condotte di falso in atti amministrativi contestate a Federica Anghinolfi e per le quali l’ex dirigente dei servizi sociali Val d’Enza è stata condannata a due anni con pena sospesa. Le fatture emesse dal centro studi di Torino ‘Hansel e Gretel’ (fondato da Claudio Foti) e poi dalla Sie srl da cui venivano gli psicoterapeuti impegnati a Bibbiano "erano intestate alle famiglie affidatarie, benché poi fossero onorate con risorse messe a disposizione dall’Unione Val d’Enza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo sette mesi dalla sentenza, Anghinolfi commenta i dettagli delle motivazioni.

Ho letto le motivazioni della sentenza al processo sugli affidi a Bibbiano. “ Il clamore mediatico che travolse i bambini“ “ I servizi sociali non ingannarono i giudici” Si parla nella sentenza di “totale irrilevanza delle argomentazioni con cui sono state evocate con facebook