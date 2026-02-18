Emergenza topi a Torrione residenti e commercianti chiedono disinfestazione

A Torrione, i residenti e i commercianti denunciano un’invasione di topi causata dalla presenza di rifiuti abbandonati in piazza Gloriosi. Le immagini mostreranno chiaramente roditori nei vicoli e vicino ai negozi, creando disagio e preoccupazione tra le persone. Da settimane, le richieste di intervento si susseguono senza risposta, mentre l’accumulo di spazzatura peggiora la situazione. La situazione è diventata insostenibile, e le persone chiedono un intervento rapido per risolvere il problema. La richiesta di disinfestazione rimane senza risposta ufficiale.

Emergenza topi in piazza Gloriosi a Torrione. Le foto lo testimoniano. Da tempo, i commercianti ma anche i residenti chiedono una immediata disinfestazione. Va ricordato che la piazza è molto frequentata, soprattutto da famiglie con bambini e adolescenti. Non è la prima volta che vengono avvistato topi tra le strade, tra l'altro. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Vandali di nuovo in azione presso la spiaggia Balnea: "Spezzato una parte della tavola del passamano della discesa per persone con disabilità" Crollo e cedimenti senza fine a Salerno: nuovo sprofondamento del suolo dove è prevista l'inaugurazione di una mattonella🔗 Leggi su Salernotoday.it Allarme sicurezza, commercianti e residenti Stazione Termini chiedono più controlliCommercianti e residenti dell’area di Stazione Termini a Roma richiedono un aumento dei controlli di sicurezza. Emergenza furti nella Valle dell'Irno, residenti chiedono maggiore sicurezzaRecenti episodi di furto nelle frazioni di Penta e Lancusi a Fisciano evidenziano l’urgenza di aumentare le misure di sicurezza nella Valle dell’Irno. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Inciviltà e degrado in piazza Gian Camillo Gloriosi: topi banchettano con i resti di cibo abbandonati. Topi nella postazione 118 di Varcaturo in provincia di Napoli: Roditori nei locali di emergenza a Lago Patria (NA): operatori sanitari esposti a gravi rischi tra silenzi istituzionali e segnalazioni ignorate VARCATURO – La presenza di topi all’interno della postazi facebook