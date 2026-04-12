Emergenza topi alle De Amicis Il sindaco chiude parte della scuola

Un’area della scuola De Amicis è stata chiusa dal sindaco dopo che sono state trovate tracce di roditori all’interno dell’edificio. L’ordinanza, firmata venerdì, prevede la chiusura di alcune zone dell’istituto scolastico per motivi di sicurezza. La decisione è stata presa in seguito al riscontro di segni che indicano la presenza di topi, senza ulteriori dettagli sulla portata dell’intervento o sulle misure di contenimento adottate.

Scatta l’emergenza roditori al plesso scolastico De Amicis. Con un’ordinanza firmata dal sindaco Alfredo Cesarini venerdì, il Comune ha disposto la chiusura parziale di alcune aree dell’edificio dopo il ritrovamento di tracce riconducibili a piccoli roditori. La criticità, segnalata dal dirigente dell’Istituto comprensivo Carlo Urbani, Gilberto Rossi riguarda nello specifico la cosiddetta ‘parte nuova’ del plesso, zona che ospita attualmente diverse classi della scuola primaria. In realtà, i primi avvistamenti di topolini risalirebbero già ai giorni immediatamente precedenti la Pasqua. In quell’occasione, l’intervento degli insegnanti prima...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Emergenza topi alle "De Amicis". Il sindaco chiude parte della scuola Ristrutturazione e messa in sicurezza: pronta la scuola De AmicisSi conclude, a Formia, anche il secondo lotto dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza della scuola elementare e infanzia De Amicis. Emergenza topi dentro la scuola: "Istituto chiuso per due giorni"Dopo l’ordinanza lampo firmata mercoledì dal sindaco Davide Bergamini, che ha sancito la chiusura della scuola primaria di via Margherita Hack per le... DUBAku kembalikan tahta untuk raja baru, dan kuambil kembali identitasku! #drama#billionaire