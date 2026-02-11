I 110 dipendenti della Ubisoft di Assago tornano in ufficio dopo settimane di smart working. La decisione di riprendere il lavoro in presenza cinque giorni su sette ha scatenato la protesta dei lavoratori, molti dei quali vivono lontano dall’ufficio. La situazione crea tensione e disagi tra il personale, che si trova a fare i conti con un cambiamento improvviso e non condiviso.

È un vero e proprio incubo quello che stanno vivendo i 110 lavoratori della Ubisoft di Assago, costretti a tornare a lavorare in presenza cinque giorni su cinque, anche se molti di loro vivono in altre città o addirittura fuori regione. Per questi dipendenti, trovare una casa a Milano o in provincia, con il caro-affitti che caratterizza il mercato immobiliare, è praticamente proibitivo. Per questo motivo, da ieri e per tre giorni consecutivi, è stato proclamato uno sciopero che interessa tutti i siti europei della multinazionale francese, in una mobilitazione che supera i confini nazionali e assume un valore simbolico importante nel dibattito sul futuro del lavoro e dello smart working. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sciopero alla Ubisoft . Niente più smart working ma lavoro in presenza. La protesta dei dipendenti

I dipendenti di Ubisoft hanno deciso di scioperare per tre giorni, protestando contro la decisione dell'azienda di eliminare lo smart working.

I dipendenti di Ubisoft Assago sono pronti a scendere in piazza.

