Palazzo Chigi dimezza lo smart working dei dipendenti Scontro con il Mef dove i privilegi restano E i funzionari si rivolgono allo sportello del lavoro

A Roma si accende lo scontro tra Palazzo Chigi e il Mef. La Presidenza del Consiglio ha deciso di dimezzare lo smart working dei dipendenti pubblici, lasciando invece invariati i privilegi dei funzionari del ministero. La decisione ha acceso le proteste tra i lavoratori, che ora si rivolgono allo sportello del lavoro per chiedere spiegazioni. La tensione tra le due istituzioni si fa sentire nel cuore della città, tra Largo Chigi e via XX Settembre.

C’è una trincea nel centro di Roma, tra Largo Chigi e via XX Settembre. Da una parte la Presidenza del Consiglio, dall’altra il Ministero dell’Economia e delle Finanze. In mezzo, una guerra di posizione che sembra ruotare attorno ai privilegi dei privilegiati — smart working, indennità, previdenza, welfare — e che invece rivela chi ha davvero il potere di imporli dentro la macchina dello Stato. Spoiler: il potere non appartiene a chi è chiamato a prendere decisioni politiche, ma a di chi stabilisce quanto quelle decisioni possono costare. Giovedì il Consiglio dei ministri è chiamato a discutere il decreto sicurezza dopo i fatti di Torino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

