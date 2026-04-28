In un'udienza a Milano, il pubblico ministero ha dichiarato di aver svolto tutte le attività investigative previste, aggiungendo che potrebbe anche considerare di modificare il parere espresso. Ha precisato di aver agito con diligenza, anche se non con particolare intuito, e di aver effettuato tutti gli accertamenti richiesti nel corso delle indagini. La discussione riguarda un procedimento giudiziario ancora in corso.

Milano, 27 apr. (Adnkronos) - "Siamo stati diligenti, magari non perspicaci, ma abbiamo fatto tutti gli accertamenti che normalmente ci vengono delegati. Abbiamo agito sulla base di una delega classica del ministero della Giustizia che viene attivata in casi simili". Lo sostiene la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni che ha curato, insieme al sostituto procuratore pg Gaetano Brusa, il parere positivo della Procura generale per la grazia a Nicole Minetti condannata per il caso Ruby e per il processo sui rimborsi regionali. "Se gli accertamenti che ci sono stati delegati fossero stati incompleti il Ministero avrebbe potuto chiedere un supplemento di istruttoria, ma così non è stato e il ministero ha ritenuto gli accertamenti idonei, sufficienti, per formulare il proprio parere" precisa Brusa.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Caso Minetti: Pg Milano, 'siamo stati diligenti, potremmo modificare parere'**

Notizie correlate

Caso Minetti, corte appello: potremmo modificare parereIl sostituto procuratore della Corte d'Appello di Milano, Gaetano Brusa, interviene sul caso Minetti dopo che ieri il Quirinale ha chiesto...

Pg Milano, sul caso Minetti attivata con massima urgenza anche l'InterpolIl sostituto procuratore della Corte d'Appello di Milano, Gaetano Brusa, interviene sul caso Minetti dopo che il Quirinale ha chiesto chiarimenti al...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Caso Minetti: verifiche di ministero e pg, indagini all'estero e caso riaperto; Pg caso Minetti, chiesto al ministero via libera per nuove indagini; Su Minetti pronti a nuove indagini, la procura di Milano dopo la lettera dal Quirinale. Il pg si difende: Non c'erano anomalie; Il caso Minetti si riapre anche in tribunale: le indagini arriveranno fino all’Uruguay.

Pg Milano, 'su caso Minetti accertamenti urgenti su fatti gravissimi'La Procura Generale di Milano ha fatto partire accertamenti attraverso l'Interpol a tutto campo e con urgenza sul caso Minetti su fatti indicati gravissimi, quelli riportati dall'inchiesta giorn ... ansa.it

Grazia a Minetti, Pg Milano Accertamenti urgenti su fatti gravissimiLeggi su Sky TG24 l'articolo Grazia a Minetti, nuove indagini della Procura di Milano. Lei: 'Su di me notizie false' ... tg24.sky.it

Pg sul caso della grazia a Nicole Minetti: "Con nuovi accertamenti potremmo modificare parere" facebook

Caso Minetti, il sostituto procuratore della Corte d'Appello di Milano, Gaetano Brusa all'ANSA: "Di concerto con il procuratore generale siamo già attivati per le verifiche, dalle forze nostre di polizia a quelle dell'Interpol, con massima urgenza. Andremo avanti fi x.com