La perizia sulla famiglia nel bosco | Genitori inadatti

Una perizia psichiatrica di 196 pagine analizza la famiglia che si trovava nel bosco, evidenziando che il padre e la madre presentano tratti di personalità che potrebbero influire sulle capacità di cura in relazione alle esigenze di sviluppo dei minori. La relazione tra i genitori e i figli è stata oggetto di approfondimento, con particolare attenzione alle caratteristiche psichiche di entrambi. La relazione tra i due genitori e i loro figli viene quindi valutata in base alle loro caratteristiche personali.

Le 196 pagine della perizia psichiatrica e personologica sulla famiglia nel bosco dicono che il padre Nathan Trevallion e la madre Catherine Birmingham «hanno tratti di personalità che potrebbero incidere sulle capacità genitoriali in funzione dei bisogni evolutivi dei minori». Di conseguenza i figli dimostrano «un’immaturità neuropsicologica». L’atto depositato ieri al tribunale per i minorenni dell’Aquila è di 196 pagine e lo firma Simona Ceccoli, psicologa nominata dai giudici. La perizia, spiega oggi Repubblica che la anticipa, sembra così chiudere alla possibilità che i tre bambini — la maggiore, 9 anni, i due gemelli, maschio e femmina, di 7 — venissero affidati solo al padre, che si è dimostrato più collaborativo della madre con i servizi sociali.🔗 Leggi su Open.online

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Dopo una mattinata di lavoro a Foggia, nel pomeriggio sono stato a Palmoli, per incontrare Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco”. Ho conosciuto una mamma e un papà innamorati, colti, generosi e pazienti, x.com