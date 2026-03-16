Nella vicenda della famiglia nel bosco, l'assistente sociale Veruska D'Angelo ha presentato una denuncia contro gli avvocati dei genitori, accusandoli di aver impedito la realizzazione di una perizia. La denuncia riguarda il tentativo di ostacolare l'accesso alla perizia richiesta nel procedimento giudiziario in corso. La vicenda si arricchisce di un nuovo capitolo con questa denuncia formale.

Il nuovo fronte della vicenda legata alla famiglia nel bosco arriva da Veruska D’Angelo, l’assistente sociale, che in un nuovo atto depositato presso il Tribunale dei Minorenni ha messo nero su bianco una dichiarazione su Marco Femminella e Danila Solinas, i legali che difendono Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. Secondo D’Angelo i due avvocati avrebbero ostacolato il percorso della perizia psicologica sulla coppia e sui tre figli. La segnalazione dell'assistente sociale Le indagini sulla famiglia nel bosco e le contestazioni della difesa Il ruolo dell'assistente sociale e i procedimenti in corso La segnalazione dell’assistente sociale La notizia arriva da Repubblica. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, assistente sociale Veruska D'Angelo denuncia avvocati dei genitori: "Impedito la perizia"

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