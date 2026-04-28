Le tensioni tra Stati Uniti e Iran continuano a crescere, con le parti che sembrano avvicinarsi a un punto di crisi. Teheran ha annunciato di voler riaprire lo stretto di Hormuz, un passaggio strategico per le rotte del petrolio, mentre parallelamente insiste sulla questione nucleare. La possibilità di un accordo appare sempre più lontana, con le speranze di un cessate il fuoco che si fanno sempre più deboli.

Stretto è la via Trump riceve l’offerta iraniana («è molto migliore») e convoca i consiglieri nella Situation Room. Ma il braccio di ferro continua Stretto è la via Trump riceve l’offerta iraniana («è molto migliore») e convoca i consiglieri nella Situation Room. Ma il braccio di ferro continua Il manifesto prima del manifesto. Un giornale che mai nessuno ha letto. Gratis una copertina inedita nel paginone centrale del quotidiano, lo storico “numero zero” del 16 aprile 1971, da collezione. È sul filo di rasoio la tregua tra Stati Uniti e Iran, ma la pace sembra un miraggio lontano, inceppato in una pericolosa fase di stallo. Per un accordo occorrono la lungimiranza e il coraggio che la politica offre sempre meno in questi giorni.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - La “nuova proposta” di Teheran: ora aprire Hormuz, poi nucleare

Operación Ormuz: El Choque entre EE.UU. e Irán y el Análisis de Carlos Ruckauf

Notizie correlate

Iran ultime notizie, nuova proposta di Teheran in due fasi: subito riapertura Hormuz poi negoziati sul nucleare. Oggi Araghchi a Mosca da PutinRoma, 27 aprile 2026 – L'Iran ha presentato agli Stati Uniti una nuova proposta per la riapertura di Hormuz e l'avvio di colloqui sul programma...

Iran-Usa, media: “Nuova proposta di Teheran. Negoziati sul nucleare dopo apertura di Hormuz e revoca del blocco”. Il ministro Arachi incontra PutinL’Iran ha presentato agli Stati Uniti una nuova proposta per la riapertura dello Stretto di Hormuz e per l’avvio di colloqui sul programma nucleare...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: La nuova proposta di Teheran: ora aprire Hormuz, poi nucleare; Dall’Iran una nuova proposta agli Usa per la riapertura di Hormuz; Pakistan, Aragchi dovrebbe presentare nuova proposta accordo Teheran; Nuova proposta iraniana: riaprire Hormuz, poi il dialogo sul nucleare.

Iran-Usa, la proposta di Teheran a Trump: Apri Hormuz, poi colloqui sul nucleare(Adnkronos) – Via il blocco navale e dopo parliamo di uranio. L’Iran ha presentato agli Stati Uniti una nuova proposta per far ripartire i negoziati. Teheran accende i riflettori sullo Stretto di Ho ... pianetagenoa1893.net

Medio Oriente La nuova proposta di Teheran ai mediatori pachistani, mentre Araghchi vede Putin in RussiaNella partita a scacchi in Medio Oriente, Teheran tenta di evitare lo stallo con una mossa con cui sembra voler guadagnare tempo e mettere in difficoltà gli Usa. bluewin.ch

Araghchi a Mosca, incontra Putin. Merz: "Usa umiliati dagli ayatollah". Teheran: "Hanno fatto fallire loro i colloqui". Il Pakistan cerca ancora di mediare. Israele attacca ancora il sud del Libano. Aoun a Hezbollah: tradimento è trascinarci in guerra - facebook.com facebook

Voci arabe sulla guerra in #Iran, 8ª puntata: da Washington a Teheran, ecco chi fa fallire la pace #27aprile #Trump #Netanyahu #Palestina #Hamas Leggi RAI Al-Arab qui x.com