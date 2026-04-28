Dieci startup marchigiane premiate su oltre 200 startupper coinvolti nel corso di Ecapital 2025 promosso da una rete solida di soggetti promotori: Fondazione Marche, Regione Marche, Camera di Commercio delle Marche, Università Politecnica delle Marche, Istao, Confindustria Marche e Intesa Sanpaolo. La scelta di questi soggetti è di investire sui giovani, sull’innovazione e sulla capacità del territorio di generare impresa e futuro. Le startup vincitrici, premiate nell’Auditorium Tamburi della Mole Vanvitelliana, restituiscono un quadro chiaro, sottolineano i promotori, "le idee più forti oggi nascono spesso all’incrocio tra tecnologia, impatto sociale, sostenibilità e capacità di rispondere a bisogni concreti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La nuova edizione di "Ecapital". Salute, sociale e bisogni educativi: ecco le dieci startup premiate

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