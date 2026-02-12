Dieci incontri di kickboxing nella nuova edizione de Le stelle del ring

Arezzo si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi nel mondo della kickboxing. Venti dei migliori atleti internazionali si sfideranno in dieci incontri che promettono spettacolo e adrenalina. La città si anima per questa nuova edizione di “Le stelle del ring”, che porta in scena il meglio della disciplina. Gli appassionati sono già in fila, pronti a tifare i loro preferiti e a vivere un evento di alto livello.

Arezzo, 12 febbraio 2026 – Venti dei migliori atleti del panorama internazionale della kickboxing incroceranno i guantoni a “ Le stelle del ring ”. La trentatreesima edizione del gran galà degli sport da combattimento è in programma domenica 1 marzo al centro polivalente di Subbiano dove, a partire dalle 17.00, prenderà il via un incalzante susseguirsi di match tra professionisti all’insegna di sport, tecnica, adrenalina e spettacolo. Il pomeriggio, organizzato dal Team Jakini con il patrocinio del Comune di Subbiano, vedrà alternarsi sul ring atleti in rappresentanza di otto diverse nazionalità, a testimonianza della rilevanza acquisita da un evento che, anno dopo anno, coinvolge centinaia di appassionati e addetti ai lavori dall’Italia e dall’estero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

