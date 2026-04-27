Ecapital 2026 dalla sanità all’AI | dieci startup marchigiane premiate alla Mole

Da anconatoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Diverse startup marchigiane sono state premiate alla Mole Vanvitelliana nell’ambito di Ecapital 2025. La cerimonia ha riconosciuto imprese attive in settori come sanità, intelligenza artificiale, sostenibilità, logistica e innovazione sociale. Le aziende premiate rappresentano varie aree di sviluppo e si distinguono per aver raggiunto risultati rilevanti nel loro percorso. La manifestazione mette in evidenza il contributo delle startup locali all’innovazione e alla crescita economica della regione.

ANCONA- Dalla sanità all’intelligenza artificiale, passando per sostenibilità, logistica e innovazione sociale: sono questi i filoni su cui stanno costruendo il futuro le dieci startup marchigiane premiate alla Mole Vanvitelliana nell’ambito di Ecapital 2025. L’iniziativa, promossa da una rete.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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