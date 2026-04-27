Ecapital 2026 dalla sanità all’AI | dieci startup marchigiane premiate alla Mole
Diverse startup marchigiane sono state premiate alla Mole Vanvitelliana nell’ambito di Ecapital 2025. La cerimonia ha riconosciuto imprese attive in settori come sanità, intelligenza artificiale, sostenibilità, logistica e innovazione sociale. Le aziende premiate rappresentano varie aree di sviluppo e si distinguono per aver raggiunto risultati rilevanti nel loro percorso. La manifestazione mette in evidenza il contributo delle startup locali all’innovazione e alla crescita economica della regione.
ANCONA- Dalla sanità all’intelligenza artificiale, passando per sostenibilità, logistica e innovazione sociale: sono questi i filoni su cui stanno costruendo il futuro le dieci startup marchigiane premiate alla Mole Vanvitelliana nell’ambito di Ecapital 2025. L’iniziativa, promossa da una rete.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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