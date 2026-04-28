La Nostra Famiglia | Riduzione dello stipendio base I lavoratori protestano

A Brindisi, lavoratori e lavoratrici di “La Nostra Famiglia” hanno organizzato un’assemblea sindacale nel salone dell’Asl, accompagnata da una protesta contro la riduzione dello stipendio base. La vertenza, ancora in fase di definizione, si trova tra lunghe procedure burocratiche e un sistema giudiziario che sembra richiedere molto tempo. La riunione è stata convocata da tre sigle sindacali di categoria e ha visto una partecipazione numerosa.

BRINDISI – Una vertenza che resta impantanata tra burocrazia e giustizia lenta. È quanto denunciato da lavoratrici e lavoratori de “La Nostra Famiglia”, riuniti ieri in un’affollata assemblea sindacale unitaria convocata da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fp nel salone dell’Asl di Brindisi.Al centro della.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: Tariffe minime garantite, riduzione delle aree di consegna e sicurezza: i riders del Vco protestano a Milano Unilever, scontro a Milano: i lavoratori protestano per i licenziamentiTra sessanta e settanta dipendenti della multinazionale Unilever, impiegati nel sito di Casalpusterlengo, hanno manifestato ieri pomeriggio davanti... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Interventi all’avanguardia. Il plauso della ministra: servizio Dama da replicare; Concerto per Domenico, mamma Patrizia: Chi tocca l’avvocato Petruzzi tocca la nostra famiglia; Silvia Salis a Vanity Fair: Per sminuire una donna guardano come si veste, non quello che fa. Non funziona; Morte Manninger, la lettera della moglie: Avevamo una vita perfetta. Disabilità: La Nostra Famiglia, al via gli Inclusive Winter Games per gli 80 anni dell’associazionePer noi stare dalla parte dei bambini con disabilità vuol dire continuare l’impegno nella cura, nella riabilitazione, nella formazione e nella ricerca scientifica. Così Luisa Minoli, presidente dell ... agensir.it Associazione Genitori de la nostra famiglia Liguria: un porto sicuro per ragazzi disabili e caregiverAssociazione Genitori de la nostra famiglia Liguria: un porto sicuro per ragazzi disabili e caregiver ... msn.com Premi, riconoscimenti e tradizione: un percorso che nasce dalla nostra famiglia e dalla nostra azienda agricola. Da oltre 30 anni, Agriturismo Giannavì è radicato negli Iblei e porta avanti un percorso legato a produzione, trasformazione, ristorazione e ospi facebook Un falchetto in più nella nostra famiglia: è nato Leonardo Girelli. Tanti auguri a papà Stefano e a mamma Marialuisa. x.com