Unilever scontro a Milano | i lavoratori protestano per i licenziamenti

I dipendenti di Unilever impiegati nel sito di Casalpusterlengo si sono radunati ieri pomeriggio davanti alla sede di Assolombarda a Milano per protestare contro i licenziamenti annunciati dall’azienda. Circa sessanta o settanta lavoratori si sono riuniti per esprimere il loro dissenso, bloccando temporaneamente l’accesso all’edificio. La manifestazione si è svolta in un momento di tensione tra i rappresentanti sindacali e i vertici aziendali.

Tra sessanta e settanta dipendenti della multinazionale Unilever, impiegati nel sito di Casalpusterlengo, hanno manifestato ieri pomeriggio davanti alla sede di Assolombarda in via Hausmann a Milano. La protesta è scaturita dopo il blocco delle trattative riguardanti il ricollocamento dei lavoratori, una misura necessaria a seguito del piano che prevede 49 licenziamenti nel settore holding, specificamente nell’area dedicata alle ricerche, comunicato lo scorso 5 marzo. Il rumore della dissenso tra i marchi storici e la realtà industriale. L’impatto visivo e sonoro ha caratterizzato il presidio di via Hausmann, situato nelle immediate vicinanze dello Zucchetto Village.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Unilever, scontro a Milano: i lavoratori protestano per i licenziamenti Licenziamenti in Harmont & Blaine: i lavoratori protestano a piazza del PlebiscitoPresenti anche il sindaco di Caivano Antonio Angelino e il deputato Pasquale Penza. Esuberi Unilever, spiragli di luce. Obiettivo “zero licenziamenti“: "Uscite anticipate e ricollocazioni"Fumata grigia, tendente al bianco, al termine del primo serrato confronto svoltosi ieri mattina tra sindacati di categoria, Rsu e vertici della...