Tariffe minime garantite riduzione delle aree di consegna e sicurezza | i riders del Vco protestano a Milano

I riders del Vco, Varese e Torino scendono in strada contro le tariffe minime garantite e le restrizioni sulle aree di consegna, causando un forte malcontento tra i lavoratori. La protesta, organizzata dalla Nidil Cgil, si svolgerà martedì 17 febbraio dalle 10 alle 12 davanti agli uffici Deliveroo di via Carlo Bo 11 a Milano. I conducenti vogliono ottenere condizioni di lavoro più giuste e più sicure.

Pronti alla protesta anche i riders del Vco (e anche di Varese e Torino). Per rivendicare i diritti e le tutele di questi lavoratori, Nidil Cgil organizza una mobilitazione dei riders per martedì 17 febbraio dalle 10 alle 12 a Milano, davanti agli ufficio Deliveroo in via Carlo Bo 11. Nei mesi scorsi, come spiegato da Cgil Novara-Vco, i riders di Verbania hanno aperto lo stato d'agitazione nei confronti di Deliveroo. Il sindacato ha spiegato che nelle scorse settimane la piattaforma di food delivery ha ampliato senza preavviso l'area di consegna di cibi e bevande arrivando a estendere il territorio verbanese fino a raggiungere il comune di Stresa, anche 20 chilometri per consegnare un panino.🔗 Leggi su Novaratoday.it

In provincia, circa 200 riders affrontano ogni giorno condizioni di lavoro instabili, perché ricevono tra 2 e 4 euro lordi per consegna.

