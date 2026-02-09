Sul podio del Politeama debutta Oksana Lyniv una delle direttrici d’orchestra più note della scena internazionale

Sul podio del Politeama debutta Oksana Lyniv, una delle direttrici d’orchestra più conosciute nel mondo. L’atteso debutto a Palermo segna anche la prima europea, attirando tanti appassionati di musica classica. La serata ripercorre cento anni di musica, con un mix di stili che uniscono il Novecento e l’Ottocento, creando un gioco di riflessi tra passato e presente.

Un debutto molto atteso a Palermo, una prima europea e cento anni di musica osservati come in un gioco di riflessi, con il Novecento che guarda all'Ottocento e ne rielabora linguaggi, forme e timbri. Questi gli elementi di maggior interesse dell'appuntamento settimanale con la 66ª Stagione.

L'Orchestra Sinfonica Siciliana prosegue la sua 66ª stagione al Politeama Garibaldi di Palermo, con concerti programmati ogni venerdì alle 20.

