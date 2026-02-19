Cna e Bcc insieme per sostenere le nuove imprese | firmata la convenzione per l’accesso al credito agevolato
Oggi, Cna Territoriale di Ravenna e la Bcc ravennate, forlivese e imolese hanno firmato una convenzione per facilitare l’accesso al credito alle nuove imprese. L’accordo prevede condizioni agevolate e un supporto diretto alle startup locali. La firma si è svolta presso la sede della Bcc, alla presenza di rappresentanti di entrambe le organizzazioni. Questi strumenti mirano a favorire la crescita imprenditoriale nel territorio, offrendo finanziamenti più semplici e veloci per avviare nuove attività. La collaborazione si inserisce in un piano di sostegno alle giovani imprese locali.
Sottoscritto l'accordo che garantisce credito agevolato e servizi bancari a condizioni vantaggiose per chi avvia una nuova attività È stata firmata oggi la convenzione tra Cna Territoriale di Ravenna e La Bcc ravennate, forlivese e imolese dedicata al sostegno delle nuove imprese del territorio. A sottoscrivere l'accordo sono stati Massimo Mazzavillani, Direttore Generale della Cna di Ravenna, e Gianluca Ceroni, Direttore Generale de La Bcc. L'intesa nasce dalla consapevolezza condivisa che l'accesso al credito rappresenta uno degli ostacoli più rilevanti per chi decide di mettersi in proprio.
