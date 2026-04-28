Credito agevolato nasce Irca | nuova spinta per imprese e cooperative

In Sicilia entra in funzione Irca, l’Istituto regionale per il credito agevolato, istituito attraverso la fusione tra Ircac e Crias. La firma dell’atto di fusione segna la conclusione di un percorso durato diversi anni, portando alla creazione di una nuova struttura dedicata a sostenere imprese e cooperative nella regione. Da oggi, l’istituto è operativo e pronto a offrire servizi di credito agevolato.

Con la firma dell’atto di fusione si chiude un percorso lungo anni e prende forma il nuovo assetto del credito agevolato in Sicilia: da oggi è pienamente operativo Irca, l’Istituto regionale per il credito agevolato nato dall’accorpamento tra Ircac e Crias. L’atto è stato sottoscritto a Palermo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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