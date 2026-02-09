L’ascesa dell’estrema destra in Occidente non è una sorpresa | la sinistra ci ha messo del suo

L’ascesa dell’estrema destra in Occidente non sorprende più nessuno. Nei primi anni Duemila, questa crescita era già evidente. La sinistra, secondo molti analisti, ha contribuito a alimentare questa tendenza. Le tensioni sociali e le crisi economiche hanno spinto molti a cercare risposte tra le forze più dure. La politica tradizionale ha mostrato i suoi limiti, e l’estrema destra si è fatta strada con proposte semplici e slogan forti. Ora, questa realtà si è consolidata, cambiando profondamente il panorama politico.

di Raffaele Galardi* L'ascesa dell' estrema destra in Occidente nei primi anni Duemila non è una sorpresa. È una conseguenza. Non di una regia unica, ma di scelte politiche reiterate e di rinunce precise. Tra queste, un ruolo centrale spetta anche alla sinistra. Dopo l' 11 settembre 2001 la paura diventa struttura. La sicurezza prende il posto della giustizia. L'emergenza diventa metodo. I diritti diventano negoziabili. La sinistra non rompe questo schema. Lo amministra. Lo giustifica. In alcuni casi lo raffina. In nome della responsabilità, accetta il linguaggio dell'eccezione. Nel 2008 la crisi finanziaria segna una rottura netta.

