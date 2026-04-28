Venerdì 1 maggio, in occasione della manifestazione «Primi dei Prim i dal 1827» a Sansepolcro, sarà aperta al pubblico la mostra storica intitolata «Le donne nella Storia della Buitoni». L'esposizione si concentrerà sulla presenza femminile all’interno dell’azienda, offrendo un percorso tra documenti e fotografie che raccontano il ruolo delle donne nel corso del tempo. La mostra si terrà nel contesto di un evento che festeggia i primi 200 anni di attività dell’azienda.

Arezzo, 28 aprile 2026 – Venerdì 1 maggio, nella manifestazione « Primi dei Prim i dal 1827», in programma a Sansepolcro, si svolgerà la mostra storica Buitoni, « Le donne nella Storia della Buitoni». Appuntamento a Palazzo Alberti, dal 1 al 5 maggio, con la presentazione inoltre del plastico e dei disegni di: «Res et tempora Buitoni »( i tempi e le cose della Buitoni) monumento ideato dallo scultore Faust Cardinali per i 200 anni dalla nascita della Buitoni ( 1827). Faust Cardinali ha immaginato e disegnato una grande installazione-scultura in ferro con planimetria circolare, di 36 mt di circonferenza e 12 di diametro interno. Sedici lastre rettangolari raccolte intorno ad un centro, un podio quadrato al centro dove il rituale sarà fruito, completato dagli spettatori.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La mostra «Le donne nella Storia della Buitoni»

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