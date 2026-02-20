Anselm Kiefer espone a Palazzo Reale di Milano, portando in mostra le figure femminili dimenticate dalla storia. La sua opera utilizza materiali come piombo, cenere e oro ossidato, che si sovrappongono sulle tele creando un effetto di stratificazione. Le immagini di donne scomparse dalla memoria collettiva si affacciano attraverso queste texture intense, quasi come fantasmi che chiedono attenzione. La mostra intende riscoprire e rivendicare il ruolo di figure femminili spesso trascurate. La mostra rimane aperta fino alla fine del mese.

La materia si stratifica come memoria. Il piombo, la cenere, l’oro ossidato emergono dalle tele come fantasmi che reclamano un posto nella storia. Da febbraio 2026, la Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale a Milano diventa il palcoscenico di un evento che trascende il concetto stesso di mostra: “Anselm Kiefer. Le Alchimiste” è un’operazione di resurrezione storica che restituisce voce a figure femminili cancellate dalla narrazione ufficiale. Un’installazione site-specific che trasforma lo spazio in un tempio della memoria, dove trentotto grandi teleri dialogano con le cicatrici lasciate dai bombardamenti del 1943, quelle stesse ferite che il tempo ha trasformato in testimoni.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Anselm Kiefer a Palazzo Reale Milano: la mostra Le Alchimiste celebra le donne dimenticate dalla storia

