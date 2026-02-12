La moglie di James Van Der Beek dopo la morte dell'attore | I costi delle cure mediche ci lasciano senza soldi

La moglie di James Van Der Beek, Kimberly Brook, ha fatto un appello dopo la morte dell’attore. In un messaggio, ha spiegato che le spese mediche hanno distrutto le finanze della famiglia. La famiglia si è trovata a dover affrontare non solo il dolore, ma anche un grosso buco in tasca. Per questo, hanno aperto una raccolta fondi per coprire i costi ancora in sospeso.

La moglie di James Van Der Beek, Kimberly Brook, dopo la morte dell'attore, ha lanciato un appello a nome di tutta la famiglia con una raccolta fondi: "Durante la malattia, la famiglia ha dovuto affrontare non solo sfide emotive, ma anche notevoli difficoltà finanziarie".

James Van Der Beek ha venduto i cimeli di Dawson’s Creek per pagarsi le cure: quanto ha raccolto l’attore

È morto James David Van Der Beek, l’attore di Dawson’s Creek aveva 48 anni

Questa mattina è morto James David Van Der Beek, l’attore famoso per il suo ruolo in Dawson’s Creek.

Argomenti discussi: James Van Der Beek, la famiglia e la vita privata: la moglie Kimberly e i sei figli. Il dramma dei cinque aborti; Morto James Van Der Beek, aveva 48 anni. Il messaggio della moglie Kimberly: Ha affrontato gli ultimi giorni con coraggio, fede e grazia.

James Van Der Beek, chi è la moglie Kimberly Brook: sei figli, cinque aborti e la raccolta fondi per sopravvivere

È morto James Van Der Beek, la star di Dawson's Creek. James Van Der Beek, star di Dawson's Creek, è morto a 48 anni. L'attore era malato di tumore al colon.

