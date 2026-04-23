Garlasco i dubbi sul suicidio del pensionato Giovanni Ferri nel 2010 | In casa non mancavano coltelli

Dopo sedici anni dal decesso di un pensionato avvenuto a Garlasco, la moglie ha sollevato nuove domande riguardo alle circostanze della morte. L’uomo si era tolto la vita nel 2010, ma la donna ha evidenziato come in casa non mancassero coltelli, elemento che ha alimentato i dubbi sulla versione ufficiale. La vicenda resta al centro di discussioni e indagini che continuano a interrogare sulla reale dinamica dei fatti.

I riflettori riaccesi sul delitto di Garlasco puntano anche su altre morti che hanno coinvolto la provincia del Pavese, sempre nel piccolo grande centro della Lomellina. Si ritorna, ad esempio, sulla misteriosa morte di Giovanni Ferri, il pensionato di 88 anni rinvenuto cadavere il 22 novembre 2010 in un anfratto di via Mulino, con la gola tagliata e i polsi recisi. La Procura aveva archiviato il caso come suicidio, ma la moglie continua a non supportare questa ipotesi: “In casa non mancavano coltelli“. Il suicidio del pensionato a Garlasco La moglie: "Non hanno mai investigato" I dubbi sulle dinamiche Il possibile movente: "Forse aveva visto qualcosa al bar" Il suicidio del pensionato a Garlasco Le tracce giornalistiche della tragedia di via Mulino sono ancora online.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Garlasco, i dubbi sul suicidio del pensionato Giovanni Ferri nel 2010: "In casa non mancavano coltelli" Notizie correlate “Nel bagno di casa Poggi”. Garlasco, i dubbi del giudice che assolse Alberto StasiA quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, una delle vicende giudiziarie più controverse della cronaca italiana torna al centro del dibattito. «Lo ha ripulito». Garlasco, scontro in tv sul dispenser del sapone nel bagno di casa PoggiIl caso Garlasco torna a far discutere a quasi 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Garlasco: che cos’hanno in comune Giovanni Ferri, Corrado Cavallini e Michele Bertani?; Garlasco, tre morti collegate dopo il delitto Poggi? Il caso dei suicidi che riaccende i sospetti; Garlasco, non solo Chiara Poggi. Le tre morti sospette legate al delitto; Garlasco, 3 suicidi collegati dopo la morte di Chiara Poggi? L'anziano, il medico e l'amico di Andrea Sempio. Garlasco, i dubbi sul suicidio del pensionato Giovanni Ferri del 2010: In casa non mancavano coltelli16 anni dopo il suicidio del pensionato Giovanni Ferri a Garlasco, la moglie espone i suoi dubbi: l'ipotesi dell'omicidio e il movente ... virgilio.it Garlasco indaga su tre suicidi sospetti dopo il delitto Poggi tra dubbi, legami e nuove pisteGarlasco, tre morti sospette riaccendono l’ombra sul delitto Poggi Chi: gli inquirenti che indagano sul delitto di Chiara Poggi e tre persone decedute ... assodigitale.it Giovanni Ferri, Corrado Cavallini, Michele Bertani: tutti e tre morti in anni diversi dopo il delitto del 2007. Esito Suicidio, archivio. Che cosa li accomuna, oltre il mistero #garlasco #ChiaraPoggi - facebook.com facebook #Garlasco, Giovanni Ferri abitava davanti alla casa di Andrea Sempio. Ecco dove fu ritrovato il corpo dell'anziano Ne parliamo a #Mattino5 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com