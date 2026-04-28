Su TikTok e altre piattaforme social, molte persone indossano gli stessi capi di abbigliamento, come top e jeans, seguendo le tendenze del momento. I volti cambiano, ma lo stile rimane invariato, creando un’impressione di uniformità. Questa diffusione di un’estetica condivisa rende difficile distinguersi, portando a una perdita di varietà nell’espressione personale attraverso la moda.

Apri TikTok: stesso top, stessi jeans, stessa aesthetic. Cambiano i volti, ma il look è identico. I social sono invasi dall’estetica del momento, che mira ad essere unica ma che poi finisce per renderci tutte uguali. Il desiderio di sentirsi incluse ci spinge ad omologarci, dimenticando che la vera moda, forse, è mantenere la propria identità. Moda e omologazione: perché sembriamo tutte uguali. La moda è da sempre ritenuta un tratto distintivo delle persone. Tramite essa si esprime la propria personalità e si dà libero sfogo alla fantasia, unendo tessuti e colori tra i più disparati. Le sottoculture sono sempre esistite, pensiamo agli emo o ai punk: tutte le persone che si riconoscono nello stile si vestiranno con abiti tipici.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La moda che omologa: perché forse stiamo perdendo la nostra identità

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