Durante il GP di Formula E a Madrid abbiamo incontrato l’attore mentre si prepara a riprendere le riprese di Emily in Paris. Nella conversazione ha raccontato come la passione per la recitazione sia nata con il suggerimento di David Beckham, e ha parlato delle sue origini a Burnley, dove è cresciuto con genitori appassionati di cultura. Ha anche commentato il modo in cui la società sembra voler ottenere tutto subito, perdendo di vista la bellezza del percorso.

Partiamo dall’inizio: ricorda il suo primo contatto con Emily in Paris? «Erano i primi mesi del 2021, stavo cenando a New York quando il manager mi chiama e mi dice che l’ideatore e produttore Darren Star voleva un mio provino. Imparo in fretta le battute, lo registro e glielo spedisco. Quattro giorno dopo sono partito per Parigi, avevo ottenuto la parte». Conosceva già Parigi? «Era la mia prima volta. Avevo una voglia matta di uscire e scoprire, ma per questioni legate al Covid ho dovuto trascorrere dieci giorni di quarantena al mio arrivo in Francia. Ricordo che ero in un piccolo appartamento, mi sentivo imprigionato: poi, non appena ho ricevuto il permesso di uscire, mi sono trovato con tutto il cast per la lettura del copione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lucien Laviscount: «È stato David Beckham a spingermi verso la recitazione. Stiamo perdendo la bellezza perché vogliamo tutto subito»

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Si parla di: Shakira a Madrid è polemica per i maxi-concerti della pop star.

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