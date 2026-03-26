Prof accoltellata le prime parole | Stiamo vicini al ragazzo che mi ha colpito forse non sa nemmeno perché

Una docente è stata accoltellata e ha scritto una lettera al suo avvocato. In essa, ha espresso vicinanza nei confronti del ragazzo che l’ha ferita, suggerendo che forse non conosceva le ragioni del gesto. La docente si è anche rivolta ai suoi studenti, senza fornire ulteriori dettagli sulla vicenda. La polizia sta indagando sull’accaduto, ma al momento non sono stati resi noti altri elementi.

Una lettera, quella che il 13enne di Trescore Balneario nella Bergamasca ha scritto il giorno prima di entrare a scuola e accoltellare la professoressa di francese. Una lettera quella che Chiara Mocchi, l'insegnante ricoverata in gravi condizioni al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ha dettato al suo legale con quel poco di voce che ha dopo essere stata colpita con una lama a collo e torace. Un lungo testo in cui, dopo aver ringraziato tutti - dai sanitari ai familiari fino alla scuola - per la vicinanza, si è raccomandata con i suoi alunni: "Non fermatevi, non arrendetevi, studiate e preparatevi per il vostro futuro senza nessuna paura". E poi ha aggiunto: "Nel cuore non porto né rabbia né paura. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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