Negli ultimi tempi, la minigonna ha riacquistato spazio nelle tendenze moda, attraversando limiti di età e apparendo su donne di diverse generazioni. In occasioni pubbliche e tra le vie della città, si nota come le donne sopra i quaranta scelgano capi di qualità e tagli attenti, confermando che questa scelta stilistica non ha più confini anagrafici. La scena si arricchisce di nuove interpretazioni di un classico senza tempo.

La minigonna torna al centro del discorso moda, superando definitivamente ogni barriera anagrafica. Oggi, tra red carpet e street style, sono proprio le donne tra i quaranta e i sessant’anni a ridefinirne il linguaggio, puntando su equilibrio, qualità e consapevolezza. Lo dimostrano i look delle celeb. Charlize Theron ha scelto un maglione in misto cashmere di Chloé con minigonna a stampa etnica, completando con pump in vernice e occhiali Dior. Gwyneth Paltrow ha optato per un total pink firmato Prada, essenziale e sofisticato. Clotilde Courau ha indossato un completo AMI Paris con minigonna, canotta semitrasparente e blazer lungo, mentre Camille Cottin ha interpretato il denim in chiave chic con un look Dior.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La minigonna torna al centro del discorso moda, superando definitivamente ogni barriera anagrafica: ecco come la portano le donne over 40

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