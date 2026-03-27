Uomini e Donne lo sfogo di Matteo Stratoti dopo la scelta | Sono stato preso in giro

Da bollicinevip.com 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Stratoti ha rilasciato un commento dopo la registrazione della puntata di Uomini e Donne, in cui ha espresso il suo dispiacere e ha affermato di essere stato preso in giro. Durante l’intervista, l’ex corteggiatore si è mostrato visibilmente emozionato e ha dichiarato di aver vissuto una delusione forte a seguito della scelta finale.

Amaro sfogo di Matteo Stratoti a Uomini e Donne dopo la scelta, cosa ha detto l’ex corteggiatore in lacrime. La scelta di   Sara Guadenzi   a Uomini e Donne   ha gettato  Matteo Stratoti nello sconforto, lui aveva creduto molto nel loro rapporto ma quando lei ha chiesto all’altro corteggiatore di lasciare il dating show insieme è uscito deluso dallo studio. Matteo Stratoti in lacrime dopo la scelta (Screen Witty Tv) In lacrime si è sfogato subito dopo la puntata e non ha nascosto di essersi sentito preso in giro, tra le varie cose ha infatti detto: “ Sono stato preso in giro. Investo sempre e sbaglio ogni volta, sbaglio tutte le scelte che faccio, da sempre”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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