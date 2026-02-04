La Santa Messa di Rai Uno in diretta dal Duomo di Rimini momento in ricordo di don Oreste Benzi

Questa domenica mattina alle 10,55, Rai Uno trasmette in diretta la Santa Messa dal Duomo di Rimini. La tv si collega per ricordare don Oreste Benzi, figura importante per la comunità locale. La cerimonia si svolge nella Cattedrale e sarà seguita da molti fedeli e spettatori a casa.

La Santa Messa di Rai Uno di domenica, 8 febbraio, sarà trasmessa in diretta dalla Cattedrale di Rimini a partire dalle ore 10,55. La regia è affidata a Simone Chiappetta, il commento a Orazio Coclite. A presiedere la celebrazione sarà il vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi.

