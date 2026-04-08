La nuova Mercedes GLE rappresenta un aggiornamento importante per il segmento dei SUV di lusso, integrando tecnologie moderne e un comfort elevato. La vettura presenta una gamma motori rivista e migliorata, pensata per offrire prestazioni più efficienti. Tra le novità ci sono anche innovazioni tecnologiche che migliorano la guida e l’esperienza a bordo. Questo modello si inserisce nel mercato come un’opzione di alta gamma rivolta a chi cerca eleganza e funzionalità.

(Adnkronos) – La nuova Mercedes GLE segna un passo deciso nell’evoluzione dei SUV premium, combinando innovazione tecnologica, comfort avanzato e una gamma motori profondamente aggiornata. A quasi trent’anni dalla nascita del segmento con la Classe M, il modello continua a rappresentare uno dei pilastri della strategia Mercedes-Benz. Al centro della trasformazione della nuova Mercedes GLE c’è il debutto del sistema MB.OS, una piattaforma digitale basata su intelligenza artificiale che gestisce e integra tutte le funzioni del veicolo. Grazie alla connessione con il cloud, la vettura è in grado di aggiornarsi costantemente nel tempo, adattandosi alle esigenze del conducente. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

BYD Atto 3 Evo: evoluzione concreta tra autonomia, potenza e tecnologiaLa nuova BYD Atto 3 Evo cresce in autonomia fino a 510 km WLTP, ricarica a 220 kW e arriva a 449 CV AWD.

Mercedes-Maybach, il lusso evolve tra intelligenza e artigianalità(Adnkronos) – Mercedes-Maybach alza ulteriormente l’asticella del segmento top-end con la nuova Classe S, protagonista di uno degli aggiornamenti più...

La NUOVA Mercedes GLE 2026 è incredibile Lusso, potenza e tecnologia senza limiti!

Temi più discussi: La Mercedes GLE cambia volto (ma perde il diesel plug-in); Mercedes GLE e GLE Coupé 2026: novità, motori, caratteristiche e prezzi; Mercedes GLE e AMG GLE 53, evoluzione profonda tra digitale e performance; Nuova Mercedes GLE: evoluzione tra lusso e tecnologia.

Nuova Mercedes GLE: evoluzione tra lusso e tecnologiaNuova Mercedes GLE 2026: MB.OS con AI, sospensioni evolute e motori aggiornati per più comfort, prestazioni e tecnologia ... adnkronos.com

Mercedes GLE e GLE Coupé 2026: novità, motori, caratteristiche e prezziMercedes GLE e GLE Coupé 2026 si aggiornano in design, tecnologia e motori. Novità AMG, interni digitali e gamma elettrificata. newsauto.it

Meno consumi. Più performance La nuova Mercedes-Benz CLA ibrida unisce l’efficienza della guida elettrica alla reattività del motore termico, per offrirti il meglio in ogni situazione. Un equilibrio perfetto tra efficienza e piacere di guida. Prenota un test-driv - facebook.com facebook

FOTO | Nuova Mercedes GLE: berlina, coupé e Amg #ANSAmotori #ANSA x.com