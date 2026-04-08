Mercedes-Benz ha presentato una versione aggiornata della GLE, caratterizzata dall’integrazione del sistema MB.OS che utilizza intelligenza artificiale. La vettura presenta anche un design rivisitato, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di guida più moderna e tecnologicamente avanzata. Questa novità introduce oltre 3.000 componenti nuovi, puntando a ridefinire il segmento dei SUV di lusso.

Mercedes-Benz aggiorna la sua GLE, integrando l’intelligenza artificiale del sistema MB.OS e un design rinnovato per ridefinire il concetto di SUV premium. L’evoluzione tocca ogni punto del veicolo, partendo da una revisione profonda che ha coinvolto circa 3.000 componenti. L’obiettivo è elevare l’esperienza di guida attraverso un connubio tra hardware moderno e software evoluto. A quasi trent’anni dal debutto della Classe M, che aveva dato vita a questo segmento, il modello continua a essere un pilastro fondamentale per la strategia del marchio tedesco. Il salto digitale tra intelligenza artificiale e interfaccia. Il cuore pulsante della nuova GLE è il sistema MB. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuova Mercedes GLE: l’IA e 3.000 componenti riscrivono il lusso

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