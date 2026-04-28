Nel 2024, il settore manifatturiero della provincia di Reggio ha registrato un calo della redditività, che si è attestata ai livelli più bassi degli ultimi quattro anni. Il fatturato complessivo si è fermato a 17,6 miliardi di euro, con circa 41 mila addetti coinvolti. Solo il settore chimico ha evidenziato una tenuta rispetto agli altri comparti industriali, che hanno mostrato segnali di rallentamento.

Il comparto industriale manifatturiero della provincia di Reggio ha chiuso il 2024 con 17,6 miliardi di fatturato e 41.029 addetti, ma con indicatori di redditività al minimo nel quadriennio iniziato nel 2021. È la fotografia che emerge dall’analisi realizzata dal Centro studi della Confindustria provinciale sui bilanci del periodo di un campione di 437 imprese. L’andamento della manifattura reggiana, in realtà, ha avuto tre fasi distinte. La prima è stata una forte crescita nel biennio 2021-2022, con aumento del 15,6% del fatturato e del 7,4% del margine operativo lordo. Nel 2023 la crescita del fatturato si è arrestata (-1,5%), ma il valore aggiunto ha continuato a progredire (+5,1%) e il margine ha accelerato (+9%), rendendo quell’anno il più redditizio del periodo per la maggioranza delle imprese.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La manifattura reggiana rallenta. Redditività al minimo in 4 anni. Si salva solo il comparto chimico

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