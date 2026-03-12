Rozzio | il capitano che salva la Reggiana

Lo studio di Telereggio ha ospitato Paolo Rozzio, capitano dell’AC Reggiana 1919, per un'intervista in cui ha parlato della sua esperienza e del ruolo in squadra. Durante l'incontro ha risposto alle domande sul momento della squadra e sui suoi impegni futuri. L’intervista è stata trasmessa in diretta e visibile sui canali ufficiali dell’emittente.

Lo studio di Telereggio ospita Paolo Rozzio, capitano dell'AC Reggiana 1919, in un confronto diretto con locale. L'incontro, registrato martedì 10 marzo 2026, esplora il passato calcistico e le prospettive future della squadra granata. Non si tratta solo di una cronaca sportiva, ma di uno spaccato sulla resilienza del tessuto associativo reggiano. La puntata di To B Reggiana non offre risultati di gara conclusi, bensì un bilancio umano e strategico. Il è sul ruolo del capitano come punto di riferimento per la comunità. In un contesto economico regionale che richiede pragmatismo, la figura dello sportivo diventa simbolo di continuità storica. Il Capitano tra Memoria e Progetti.